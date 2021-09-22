Rescued kitty

Recently rescued kitty Sylvester hangs out under a coffee table in his new home.

 Felicia Frazar - The Seguin Gazette

Companionship is important to the human condition and in some ways was difficult to find during the earlier days of the COVID-19 pandemic when lockdowns and distancing were at their peaks.

Some people back then adopted pets only to change their minds as restrictions loosened and more human contact was possible. Some of those pet adopters have taken to dumping, re-homing and getting rid of the now-unwanted animals, said Desireé Supulver, vice president of Animal Rescue Foundation in Seguin.

Dalondo Moultrie is the assistant managing editor of the Seguin Gazette. You can e-mail him at dalondo.moultrie@seguingazette.com .

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