Guadalupe County Commissioners Court continued hashing out agreements to provide adequate fire fighting services in unincorporated areas of the county.
Presented with information from County Fire Marshal Patrick Pinder, the court discussed the most effective ways moving forward of contracting with eight volunteer fire departments serving county citizens during the regular meeting of commissioners court on Tuesday.
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