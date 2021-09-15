Guadalupe County Courthouse

Guadalupe County Courthouse

Guadalupe County Commissioners Court continued hashing out agreements to provide adequate fire fighting services in unincorporated areas of the county.

Presented with information from County Fire Marshal Patrick Pinder, the court discussed the most effective ways moving forward of contracting with eight volunteer fire departments serving county citizens during the regular meeting of commissioners court on Tuesday.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.