Editor's Note

This is the first in a series of four columns dedicated to Alzheimer’s  awareness.

Guidelines around social distancing during the COVID-19 pandemic have been a double-edged sword for the elderly living alone: Go out and risk exposure to coronavirus or stay home and risk feeling isolated and depressed. We all thought we would be out of this pandemic by now. But the highly contagious delta variant has many seniors retreating into their homes again.

Loneliness and social isolation in older adults are serious public health risks affecting a significant number of people in the United States and putting them at risk for dementia and other challenging medical conditions.

Terry Jackson has worked in the senior care industry since 2006. Alzheimer’s has impacted her family and she is dedicated to educating others on the disease.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.