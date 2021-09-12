Guidelines around social distancing during the COVID-19 pandemic have been a double-edged sword for the elderly living alone: Go out and risk exposure to coronavirus or stay home and risk feeling isolated and depressed. We all thought we would be out of this pandemic by now. But the highly contagious delta variant has many seniors retreating into their homes again.
Loneliness and social isolation in older adults are serious public health risks affecting a significant number of people in the United States and putting them at risk for dementia and other challenging medical conditions.
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Terry Jackson has worked in the senior care industry since 2006. Alzheimer’s has impacted her family and she is dedicated to educating others on the disease.
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