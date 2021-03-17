Well, once again I pick up my Sunday morning Seguin Gazette while eating my breakfast and there on the front page is my inspiration for my next “From the Right.”
I was a little shocked to see our own Representative Kuempel’s front page story on legalized gambling. The reason for my shock is because Republican Kuempel’s House Joint Resolution 133 would allow legalized gambling to be placed on the ballot for a public vote.
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Terry Harper serves as the State Republican Executive Committee Senatorial District 21 Chairman.
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