A dozen Guadalupe County criminal court cases were dismissed after it was realized that evidence from those cases and many more were purged by the Schertz Police Department.
A deep dive into the reported erroneous destruction of evidence at the department, determined the situation was bad, but maybe not a bad as originally perceived.
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