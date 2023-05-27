Pecans on Parade

The Seguin Art League is selling these pecan wooden panels for its new Pecans on Parade fundraiser.

 Courtesy photo - Special to the Seguin Gazette

The Seguin Art League’s most recent fundraiser is a little nutty.

Local artists can show off their skills on a wooden plank shaped like the town’s favorite nut for the Pecans On Parade Fundraiser.

Felicia Frazar is the managing editor of the Seguin Gazette. You can e-mail her at felicia.frazar@seguingazette.com .

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