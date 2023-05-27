The Seguin Art League’s most recent fundraiser is a little nutty.
Local artists can show off their skills on a wooden plank shaped like the town’s favorite nut for the Pecans On Parade Fundraiser.
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Felicia Frazar is the managing editor of the Seguin Gazette. You can e-mail her at felicia.frazar@seguingazette.com .
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