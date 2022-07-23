United Alloy

United Alloy announces an expansion of its Seguin facility.

 Courtesy photo - Special to the Seguin Gazette

Finally ready to move ahead with original expansion plans, a manufacturing facility in Seguin announced Friday plans to break ground on an additional 110,000 square feet addition.

United Alloy built its current facility in 2020 and started production a year later, President Luke Jaynes said. The idea back then was to add more space but the coronavirus pandemic delayed those plans, he said. Since business has picked up, expansion plans can proceed, Jaynes said.

Dalondo Moultrie is the assistant managing editor of the Seguin Gazette. You can e-mail him at dalondo.moultrie@seguingazette.com .

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