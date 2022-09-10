Guadalupe County Relay For Life

Community members embrace as they celebrate the cancer survivors during the annual Guadalupe County Relay For Life on Saturday, Sept. 11, 2021 at Starcke Park Pavilion.

 Felicia Frazar - The Seguin Gazette

A pair of community organizations are joining forces in the fight against cancer.

Guadalupe and Comal counties’ Relay For Life groups are partnering together to raise money for the American Cancer Society.

Felicia Frazar is the managing editor of the Seguin Gazette. You can e-mail her at felicia.frazar@seguingazette.com .

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