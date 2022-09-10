A pair of community organizations are joining forces in the fight against cancer.
Guadalupe and Comal counties’ Relay For Life groups are partnering together to raise money for the American Cancer Society.
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Felicia Frazar is the managing editor of the Seguin Gazette. You can e-mail her at felicia.frazar@seguingazette.com .
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