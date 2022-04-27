Guadalupe County residents continue seeing notices hitting their mailboxes alerting them to the 2022 appraised values of their property.

As the notices reach households, many are experiencing a sort of sticker shock learning their properties’ values are estimated to increase by about a third over last year. The numbers can be breathtaking but there is the possibility of help, said Peter Snaddon, chief appraiser for the Guadalupe Appraisal District.

Dalondo Moultrie is the assistant managing editor of the Seguin Gazette. You can e-mail him at dalondo.moultrie@seguingazette.com .

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