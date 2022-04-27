Guadalupe County residents continue seeing notices hitting their mailboxes alerting them to the 2022 appraised values of their property.
As the notices reach households, many are experiencing a sort of sticker shock learning their properties’ values are estimated to increase by about a third over last year. The numbers can be breathtaking but there is the possibility of help, said Peter Snaddon, chief appraiser for the Guadalupe Appraisal District.
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