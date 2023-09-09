Members of the Guadalupe County Republican Party recently held a vote of no confidence for state District 44 Rep. John Kuempel, who represents Guadalupe and Gonzales counties in the Texas Legislature.
County party chairs voted at their Aug. 28 county Republican Executive Committee meeting in Seguin to request a censure of Kuempel, Guadalupe County Republican Party Chairman Karen Hale said. To call for a censure vote, a precinct chair needs to assert that a legislator violated at least three of the state party’s legislative priorities or principles, which Guadalupe County party chairs felt Kuempel had done since at least the beginning of the year, Hale said.
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Dalondo Moultrie is the assistant managing editor of the Seguin Gazette. You can e-mail him at dalondo.moultrie@seguingazette.com .
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