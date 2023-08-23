When New Berlin City Council called a special meeting, the city’s mayor placed very important items on the agenda related to taxes and roads.
At the meeting Monday night, Mayor Walter Williams said he couldn’t technically discuss a city tax due to a three-year-old ordinance but the roads in town desperately need addressing.
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