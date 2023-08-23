TR006754

Road construction sign, low angle view

 Santokh Kochar

When New Berlin City Council called a special meeting, the city’s mayor placed very important items on the agenda related to taxes and roads.

At the meeting Monday night, Mayor Walter Williams said he couldn’t technically discuss a city tax due to a three-year-old ordinance but the roads in town desperately need addressing.

Dalondo Moultrie is the assistant managing editor of the Seguin Gazette. You can e-mail him at dalondo.moultrie@seguingazette.com .

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