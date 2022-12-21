Guadalupe County Justice Center

The Guadalupe County Justice Center

 Felicia Frazar - The Seguin Gazette

Editor's Note

It was a year of triumphs and tragedy, new beginnings and satisfying endings, big news and small stories with big impact. Over the next couple of weeks, we’ll count down what we consider the top 12 local stories of the year.

A dozen Guadalupe County criminal court cases were dismissed after it was realized that evidence from those cases and many more were purged by the Schertz Police Department.

A deep dive into the reported erroneous destruction of evidence at the department, determined the situation was bad, but maybe not a bad as originally perceived.

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In this Series

A LOOK BACK AT 2022

Updated article

No. 10. 12 county cases dismissed after Schertz evidence purge

Updated article

No. 11. Seguin native, Falkenberg, wins second Pulitzer

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No. 12. Guadalupe County investigates potential network breach

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