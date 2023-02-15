Starcke Park Playscape

The city announces the removal of a 30-year-old playscape.

 Courtesy photo - Special to the Seguin Gazette

The demolition of an aged play structure in Starcke Park East sparked community outrage Monday afternoon.

The city of Seguin announced on social media its plans to remove an almost 30-year-old wooden playscape, which far outlived its life expectancy, Seguin Parks and Recreation Director Jack Jones said.

Felicia Frazar is the managing editor of the Seguin Gazette. You can e-mail her at felicia.frazar@seguingazette.com .

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