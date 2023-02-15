At last, Texas Speaker of the House Dade Phelan made his committee chair appointment announcement. Once again, the Republican speaker and a majority of Republican House members snubbed Republican Party members and Republican voters.
Phelan did reduce the number of Democrat committee chairs from 13 in the last legislative session to eight in the current session even though he gave the Democrats extremely important committees, including business and industry, corrections, county affairs, criminal jurisprudence, juvenile justice and family issues, natural resources, resolutions calendar and transportation.
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Terry Harper is the past State Republican Committee chairman for Senate District 21.
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