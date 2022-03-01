DUNCANVILLE — The Lady Falcons officially have put the rubber stamp on a season to remember.

Lifegate (19-0, 6-0) defeated Trinity Christian Paris 46-29 in the TCAL 1A Girls Championship Game on Saturday morning inside Duncanville Field House. Not only did the Lady Falcons put the finishing touches on an undefeated campaign, but they also added another pristine navy banner to go along the walls of Lifegate gymnasium.

Sye Bennefield Jr. is a sports reporter/staff writer for the Seguin Gazette. You can e-mail him at sye.bennefield@seguingazette.com or at sports@seguingazette.com .

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