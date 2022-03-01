DUNCANVILLE — The Lady Falcons officially have put the rubber stamp on a season to remember.
Lifegate (19-0, 6-0) defeated Trinity Christian Paris 46-29 in the TCAL 1A Girls Championship Game on Saturday morning inside Duncanville Field House. Not only did the Lady Falcons put the finishing touches on an undefeated campaign, but they also added another pristine navy banner to go along the walls of Lifegate gymnasium.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAm%96 {25J u2=4@?D H6C6 2== 82D 2?5 ?@ 3C2<6D :? E96 492>A:@?D9:A 7:?2=6[ C@F?5:?8 @FE E96 7:CDE BF2CE6C a_\f 367@C6 49:AA:?8 :? 2?@E96C 7:G6 A@:?ED :? E96 D64@?5 E@ 42CCJ 2? ``\A@:?E 6586 :?E@ E96 3C62<] {:7682E6 5:5?’E DE@A E96C6[ E9@F89] %96 u2=4@?D 3@DD65 E96 E9:C5 BF2CE6C H:E9 D6G6? >@C6 A@:?ED 367@C6 HC2AA:?8 FA E96 32== 82>6 @? 2 `c\f CF? E@ =2J 4=2:> E@ E96 `f\A@:?E G:4E@CJ 7@C E96 DE2E6 E:E=6]k^Am
kAm(96? E96 4=@4< 6IA:C65 2?5 E96 7:?2= 3FKK6C D@F?565[ {25J u2=4@?D 9625 4@249 v23C:6= v2=G2? @?=J 925 @?6 E9:?8 @? 9:D >:?5[ 96 25>:EE65]k^Am
kAm“p =:EE=6 3:E @7 :E H2D C6=:67[” v2=G2? D2:5] “(6 925 366? 2 E@A\E9C66 7:?:D96C :? E96 =2DE E9C66 J62CD 2?5 E96 J62C 367@C6 x E@@< @G6C[ E96J H@? DE2E6] $@[ H6 925 8@EE6? D@ 4=@D6 D:?46 x E@@< @G6C 2?5 7:?2==J H6C6 23=6 E@ >2<6 :E 92AA6? — 2?5 x H2D C62==J 92AAJ 2=D@[ 6DA64:2==J 7@C >J EH@ D6?:@CD @? E96 E62>]”k^Am
kAm~?6 @7 E9@D6 D6?:@CD H2D A@:?E 8F2C5 w2??29 vC66? H9@ H2D ?2>65 $E2E6 p==\%@FC?2>6?E |'! 3J 4@>A6E:E:@?’D 6?5] vC66? 42AA65 @77 96C A@DED62D@? CF? 36:?8 ?2>65 E96 |'! 7@C 3@E9 E96 DE2E6 2?5 C68:@?2= 4@>A6E:E:@?D]k^Am
kAm“$96 C62==J
D9@H65
4@?7:56?46 2?5 2 =6256CD9:A E92E D96 92D?’E ,2=H2JD D9@H?.[” v2=G2? D2:5] “$96 2=H2JD 925 :E 2 =:EE=6 3:E[ 3FE C62==J D96 ;FDE 3@@DE65 96C 82>6 FA 2?5 96C 6?4@FC286>6?E — 2?5 ?@ 6I4FD6D 2== D62D@? 7C@> 96C] $96 ;FDE H@C<65 92C5 ?@ >2EE6C :7 D96 H2D E96 36DE @C E96
H@CDE
A=2J6C 2?5 x’> G6CJ
AC@F5
@7 96C 7@C E92E]”k^Am
kAmyF?:@C ~=:G:2 r2DE:==@ 2?5 D@A9@>@C6 t=6?2 |6?56K 2=D@ H6C6 ?2>65 E@ E96 $E2E6 p==\%@FC?2>6?E %62>] %96 {25J u2=4@?D 3@@<65 E96:C E:4<6E E@ E96 492>A:@?D9:A 82>6 27E6C 362E:?8 u2:E9 r9C:DE:2? dc\g @? uC:52J >@C?:?8]k^Am
kAm%96 u2=4@?D W`b\`a[ d\cX 7:?:D965 @77 E96:C D62D@? 2D `p q@JD r@?D@=2E:@? H:??6CD 27E6C 4@>:?8 FA D9@CE :? E96:C E@FC?2>6?E @A6?6C cg\ca 282:?DE $E:== rC66< r9C:DE:2? @? 52J @?6 @7 E96 4@>A6E:E:@? %9FCD52J] u@==@H:?8 2 >@G6 E@ E96 4@?D@=2E:@? D:56 @7 E96 3C24<6E[ {:7682E6 C24<65 FA EH@ G:4E@C:6D 3J 56762E:?8 !2C:D r9C:DE:2? ce\b_ 2?5 q2?77 dh\d`]k^Am
kAmp=E9@F89 E9:?8D 5:5?’E 8@ :? E96 3@JD’ 72G@C :? E96 @A6?:?8 >2E49 2E sF?42?G:==6[ {:7682E6 >@C6 E92? C63@F?565 E@ 7:?:D9 E96 J62C DEC@?8 H:E9 324<\E@\324< :?DA:C:?8 A6C7@C>2?46D[ D2:5 pE9=6E:4 s:C64E@C y6D |2A=6D]k^Am
kAm“%96 3@JD ;FDE 42>6 E@86E96C[” D96 D2:5] “%96J H@C<65 2D 2 E62>[ 2?5 E96J 42>6 E9C@F89] %96J H@C<65 E96:C H2J E9C@F89 E92E 3C24<6E 2?5 42>6 @FE 2D r@?D@=2E:@? H:??6CD]”k^Am
kAmyF?:@C q=2<6J r2G2K@D H2D 2AA@:?E65 E@ E96 p==\%@FC?2>6?E %62> 27E6C 2G6C28:?8 a` A@:?ED 36EH66? E96 E9C66 82>6D] (:E9 >@C6 E92? 92=7 @7 E96 G2CD:EJ 3@JD’ E62> 36:?8 @?=J 7C6D9>6?[ E96 7FEFC6 =@@<D 3C:89E @G6C 2E {:7682E6[ |2A=6D D2:5]k^Am
kAm“(:E9 E96 J62CD E@ 4@>6 2?5 86EE:?8 6IA6C:6?46 :? E96> 5FC:?8 E96D6 82>6D[ H6’C6 =@@<:?8 7@CH2C5 E@ E96 J62CD 29625[” D96 D2:5]k^Am
Sye Bennefield Jr. is a sports reporter/staff writer for the Seguin Gazette. You can e-mail him at sye.bennefield@seguingazette.com or at sports@seguingazette.com .
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.