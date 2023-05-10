A team of collegiate ballplayers are gearing up to spend a summer playing America’s favorite pass time in Seguin.
The Seguin River Monsters are preparing up for their second season at Smokey Joe Williams Field with a new face at the helm of the ship.
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