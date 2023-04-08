Marion softball wrapped up the first half of district with a cruising 18-0 victory over the Randolph Ro-Hawks on Tuesday at home.

The Lady Bulldogs came into the game ready to go from inning one, Marion softball head coach Sammy Scribner said.

Nolan Alexander is a sports reporter/staff writer for the Seguin Gazette. You can e-mail him at nolan.alexander@seguingazette.com or at sports@seguingazette.com .

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