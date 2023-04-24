After nine consecutive district wins, Navarro softball met their match against Cuero, Saturday, falling to the Lady Gobblers 3-2.
With the loss, the Lady Panthers split District Champion title with Cuero, ending their season 22-10 overall and 9-1 in District 28-4A.
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