Bulldog senior pitcher Owen Schoenvogel tossed a no-hitter to help Marion (7-2, 5-0) secure a 10-0 victory over district foe the Randolph Ro-Hawks on Monday.

Marion head coach Tim Tesch said the Bulldogs continue to play their brand of baseball as they roll through district undefeated.

Nolan Alexander is a sports reporter/staff writer for the Seguin Gazette. You can e-mail him at nolan.alexander@seguingazette.com or at sports@seguingazette.com .

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.