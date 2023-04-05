Bulldog senior pitcher Owen Schoenvogel tossed a no-hitter to help Marion (7-2, 5-0) secure a 10-0 victory over district foe the Randolph Ro-Hawks on Monday.
Marion head coach Tim Tesch said the Bulldogs continue to play their brand of baseball as they roll through district undefeated.
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