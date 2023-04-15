Seguin softball’s (24-8-1, 9-3) timely pitching in the circle and ability to read pitches at the plate late in the ballgame helped the team escape Friday with a 4-3 win over the Veterans Memorial Lady Patriots.
With the win, Seguin is guaranteed at least a third-place finish in District 26-5A, enough to qualify for the playoffs, Seguin head coach John Garcia said.
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